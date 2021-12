Sandra Kubicka wbija szpilę "Żonom Miami": "Nie znałam w Miami ANI JEDNEJ POLKI"

W odpowiedzi Kubicka otwarcie stwierdziła, że mieszkając w słonecznym Miami, nie spotkała żadnej rodaczki - co najwidoczniej oznacza, że żadna Polka tam wówczas nie rezydowała... Dodatkowo postanowiła również wyśmiać uczestniczki nowego show TVN, wytykając im, że wcale nie powinny one przedstawiać się jako mieszkanki Miami, gdyż w rzeczywistości posiadają domy jedynie w pobliskich miejscowościach.

Nie widziałam ani jednego [odcinka - przyp. red.], a w samym Miami nie znałam chyba ani jednej Polki.... Większość mieszka w Fort Lauderdale albo West Palm Beach i mówi, że to Miami... To tak, jakby mówić, no mieszkam w Warszawie, a mieszkają w Łodzi czy Poznaniu... Miami to miasto, a nie stan - kpiła bohaterek "Żon Miami" Kubicka.