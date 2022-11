Sara Boruc PSIOCZY na biznesklasę w polskich liniach lotniczych! "SŁABY ŻART" (FOTO)

Aja 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Nie rozumiem komentarzy pod tytułem "ojezu ale problemy". Jeżeli dopłacacie do jakiejś usługi premium, często wielokrotnie droższej od usługi podstawowej, to chyba oczekujecie usługi wielokrotnie lepszej od tej podstawowej. Gdyby Sara widziała, jak klasa biznes będzie wyglądać, to pewnie kupiłaby bilety za 2 czy 3 tys za osobę w klasie ekonomicznej. Nikt nie lubi wyrzucania pieniędzy w błoto, nawet jak się ma miliony na koncie. A to, co widzę na zdjęciu zdecydowanie wygląda na klasę ekonomiczną. I racja, miałam okazję lecieć Emirates i tam klasa ekonomiczna wyglądała dużo lepiej niż ta LOTowska niby klasa biznes ze zdjęcia.