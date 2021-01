Sara Boruc świętuje kolejny sukces. Płaszcz jej marki zachwycił... aniołka Victoria's Secret: "Wstawiła fotę i otagowała"

Sabina 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Te modele to zadne innowatorstwo. To wszystko już było!!!! Takie kożuchy mieli moi rodzice w latach. 70-80. Przywiezione z ZSRR. To nie jest twórczy unikat. To plagiat. Kopie czegoś co już dawno zostało "zaprojektowane"