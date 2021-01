TYLKO NA PUDELKU: Sara Boruc zdradza, jak jej kurtka trafiła do szafy Kendall Jenner: "Było STRESOWO"

Rok 2020 dla Sary Boruc zakończył się szczególnie miłą niespodzianką. Kendall Jenner publicznie pokazała się bowiem w kurtce projektu jej marki odzieżowej, The Mannei. Boruc nie ukrywała, że zdjęcia modelki paradującej po Aspen w odzieniu z jej kolekcji wprawiły ją w prawdziwą euforię. Jennerka zamieściła też fotografię swojej stylizacji na Instagramie - projekt Sary mogło więc podziwiać 146 mln obserwatorów Kendall.

Niedawno podobnym osiągnięciem chwaliła się w sieci Maffashion - w październiku Kourtney Kardashian i Addison Rae wybrały się na przechadzkę w marynarkach Eppram. Postanowiliśmy skontaktować się z Sarą Boruc i zapytać, w jaki sposób kurtka The Mannei znalazła się w szafie Kendall Jenner . 36-latka przyznała, że podobnie jak Maff zwróciła się do osób dbających o wygląd rodziny Kardashian-Jenner.

Boruc nie ukrywała, że projekty jej marki trafiły w gusta znanych z zamiłowania do nienagannych stylizacji celebrytek. Przygotowanie ich zamówień okazało się jednak dla firmy Sary sporym wyzwaniem.

Kolekcja bardzo się spodobała. Dostaliśmy wybory i namiary. Mieliśmy krótki deadline, żeby zdążyć na przymiarki. Więc było stresowo, bo jednak z paczkami do USA w tym okresie różnie bywa - wspominała w rozmowie z Pudelkiem.

Nie jest tajemnicą, że Sara i mogąca pochwalić się podobnym biznesowym osiągnięciem Maffashion na co dzień są dobrymi koleżankami. Zapytaliśmy więc Boruc, czy to właśnie Kuczyńska pomogła jej produktom dotrzeć wprost do stylistów Kardashianek.