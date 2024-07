Sara Müldner zasłynęła rolą w "Na dobre i na złe". Tak dziś wygląda serialowa Julka. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

W polskiej telewizji nie brakuje serialów, przez które przewinęła się plejada gwiazd. Dla niektórych udział w popularnych produkcjach był okazją do zaistnienia w blasku fleszy. To szczęście miała Sara Müldner , która już ponad 25 lat temu pojawiła się na szklanym ekranie za sprawą udziału w serialach Telewizji Polskiej.

Sara Müldner była gwiazdą "Na dobre i na złe". Co u niej słychać?

Chociaż dziś Sara Müldner jest już dorosłą kobietą, to kilka lat temu aktorka zrobiła sobie przerwę w karierze, by poświęcić się edukacji. Serialowa gwiazda studiowała filozofię na Sorbonie, a także uczyła się w paryskiej szkole aktorskiej Cours Floren. Niestety czas nie działał na jej korzyść, a show-biznes zdążył o niej nieco zapomnieć.

Wszystko zmieniło się, gdy zrobiłam maturę i zrezygnowałam z serialu "Na dobre i na złe". Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z "nową normalnością" [...] Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rólki w serialach, które niezbyt mnie interesowały. Okazało się, że w ciągu kilku lat rynek się zmienił, coraz mniej istotny jest talent i dorobek aktorski, ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie - mówiła Sara w rozmowie z portalem "Na Temat".