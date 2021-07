Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis zadają szyku na planie "And Just Like That". Udane stylizacje? (ZDJĘCIA)

Jeszcze zanim w ogóle rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji Seksu w wielkim mieście wokół produkcji pojawiło się sporo kontrowersji. Wiadomością, która najbardziej rozzłościła zastępy fanów kultowego serialu był przede wszystkim brak najbardziej charakterystycznej bohaterki spośród czwórki - Samanty. Na wieść o rezygnacji Kim Catrall z udziału w projekcie miliony internautów zadeklarowała, iż nie zamierza psuć sobie opinii o słynnym klasyku i oglądać serial zatytułowany And Just Like That.