Scott Disick "jest oburzony" brakiem reakcji Kim Kardashian na wpisy Kanye Westa. "Daje ZŁY PRZYKŁAD ich dzieciom"

No tak, jak zacznie krytykować Westa to na pewno sprawi że sytuacja nie będzie eskalować 🤦‍♀️ wtedy to on już na maksa się odpali. Nic dziwnego że Kim woli mieć spokój i nie zabiera głosu publicznie- bo przecież z dziećmi pewnie gada na temat ojca, ale to są prywatne sprawy.