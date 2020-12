Sebastian Fabijański kpi z Quebonafide, rapującego o Holokauście: "Panie Edwardzie naruszył Pan pomnik większy niż współczesna historia"

Chociaż najnowszy utwór Quebonafide Matcha Latte dopiero co zadebiutował w sieci, już zdążył odbić się szerokim echem w mediach. W jednym z wersów raper odniósł się do skandalu z udziałem oskarżanego o przemoc wobec byłych partnerek Kartky'ego . Znacznie większe poruszenie wzbudził jednak refren utworu.

Quebonafide kilkakrotnie powtarza w nim bowiem, że widzi "za oknem modern Holokaust". Słowa miały prawdopodobnie nawiązywać do napiętej sytuacji politycznej w kraju. Metafora okazała się jednak wyjątkowo nietrafiona, na co zwrócił uwagę ocalały z Zagłady Edward Mosberg. Przewodniczący fundacji From the Depths w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że wykorzystane przez rapera sformułowanie jest poważnym nadużyciem, a muzyk powinien publicznie przeprosić za swoje słowa.