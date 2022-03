Sebastian Fabijański wydał oświadczenie w sprawie spotkania z Rafalalą: "Chciałbym PRZEPROSIĆ produkcję"

Rafalala to bez dwóch zdań jedna z najbardziej kontrowersyjnych osobowości, które przewinęły się przez rodzimy show biznes. Aż trudno się połapać we wszystkich skandalach, które aspirująca celebrytka wywołała na przestrzeni lat. Mimo to transpłciowa gwiazda wciąż namiętnie rozkręca kolejne afery, których bohaterami niejednokrotnie byli znani panowie. Do tego grona dołączył ostatnio Sebastian Fabijański.