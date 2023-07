Sebastian Fabijański znów parkuje porsche za 700 tysięcy na ZAKAZIE i idzie na zakupy. Myśli, że jest ponad prawem? (ZDJĘCIA)

Ostatnio fotografom znowu udało się przyłapać gwiazdora na łamaniu kodeksu drogowego. We wtorek, kilka dni po zakupie zegarka wartego prawie 400 tysięcy złotych, eks Maffashion odwiedził jeden z uwielbianych przez celebrytów butików z luksusową odzieżą i dodatkami, który znajduje się w centrum Warszawy. Aktor na shopping wybrał się wartym 700 tysięcy złotych czarnym porsche, które przed wejściem do sklepu zaparkował... na zakazie. Nawet widok fotografującego Sebę paparazzo nie powstrzymał go przed pozostawieniem drogocennej "fury" w niedozwolonym miejscu: Fabijański rzucił tylko w jego stronę pogardliwe spojrzenie zza okularów przeciwsłonecznych i pognał do centrum handlowego.