Sekret gładkiej skóry wartej gwiazdorskiego eventu

Przeglądając zdjęcia na Instagramie i Tik Toku, często widzimy piękne dziewczyny o idealnie gładkiej twarzy. Jak to robią, że ich skóra wygląda tak doskonale? Z pewnością jest to zasługa zdrowej diety albo treningów, ale nie tylko. Wiele celebrytek otwarcie przyznaje się do tego, że korzysta z usług medycyny estetycznej. I niekoniecznie są to inwazyjne operacje, a szybkie zabiegi bankietowe.

Skuteczna terapia rozświetlająca

Gładka i rozświetlona skóra jest absolutnym hitem od kilku sezonów. Aby uzyskać taki efekt, niezbędne jest odpowiednie oczyszczenie twarzy. Wiele gwiazd otwarcie mówi, że nigdy nie zapomina o zmyciu makijażu na noc. Chodzenie spać w make-upie to prosta droga do niedoskonałości i szybszego pojawienia się zmarszczek. Gruczoły łojowe zatykają się, a skóra traci ładny koloryt. Kolejną ważną rzeczą jest joga twarzy, która pozwala odzyskać sprężystość – celebrytki często stosują tę metodę.

Jeżeli jednak zdarza im się zapominać o regularnej pielęgnacji i ćwiczeniach, ratunkiem okazują się tzw. zabiegi bankietowe. Ich zaletą jest to, że działają na różne problemy skóry i natychmiast przynoszą efekty! Nie tylko oczyszczają i nawilżają, ale przede wszystkim odmładzają cerę. A po wyjściu z salonu można od razu iść na event albo inne ważne wydarzenie.

Teraz już wiemy, co stoi za idealnym wyglądem gwiazd, które tak dumnie prezentują się na ściankach. Co więcej, każda z nas może sobie zafundować taką przyjemność! Jak to zrobić, nie mając milionów na koncie? Wystarczy postawić na jedną z ekspresowych terapii beauty.

Zabiegi inspirowane celebrytkami

Czy możemy w łatwy sposób poprawić kondycję skóry i sprawić, żeby wyglądała młodziej i bardziej promiennie? Rozwiązaniem może być nowa metoda HydraFacial – to uniwersalny hydropeeling próżniowy, który doskonale oczyszcza, odświeża i nawilża skórę. Jak udało nam się dowiedzieć, pokochały go właśnie hollywoodzkie gwiazdy. Co prawda nie jesteśmy w słonecznej Kalifornii, ale warto choć przez chwilę poczuć odrobinę splendoru.

Jak mówi Magdalena Gołaś, kosmetolog i właścicielka kliniki Imperial Clinic, w okresie jesienno-zimowym większość z nas narzeka na szarą, przesuszoną cerę oraz pogłębienie zmarszczek. Na szczęście można szybko i widocznie poprawić wygląd suchej i zmęczonej skóry.

– W mojej praktyce sprawdza się HydraFacial. To innowacyjny zabieg medyczny pochodzący z USA. W Imperial Clinic stosujemy w celu jego wykonania certyfikowaną maszynę HydraFacial, która pozwala nam w jednym zabiegu połączyć aż trzy uzupełniające swoje działanie technologie: mechaniczne złuszczanie, działanie wielofunkcyjnego serum i stymulujący efekt próżni. Połączenie to stanowi zasługę opatentowanej przez firmę technologii Vortex-Fusion®. Właśnie ta synergia czyni z zabiegu kompleksową metodę głębokiego oczyszczania, nawilżania oraz odmładzania skóry podczas jednej sesji – wyjaśnia.

Recepta na piękno? Hydrafacial!

Jak w przypadku każdej terapii, niezbędny jest wywiad z pacjentem i rozpoznanie jego potrzeb. Po dobraniu substancji aktywnych skóra jest głęboko oczyszczana. Specjalistyczne jednorazowe końcówki wykorzystywane w trakcie hydradermabrazji zapewniają łagodny przebieg złuszczania, a w połączeniu z zastosowaniem próżni następuje nieprzerwane pozbywanie się złuszczonej skóry i jednoczesne oczyszczanie porów.

Na odpowiednio przygotowaną skórę kosmetolog nanosi składniki aktywne – najczęściej są to preparaty nawilżające, np. kwas hialuronowy, salicylowy lub glikolowy. Popularnością cieszą się także preparaty witaminowe, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Na koniec procedury stosuje się krem SPF, który ma za zadanie chronić złuszczoną skórę przed szkodliwym promieniowaniem. Jakie efekty daje zabieg?

– Pacjenci zauważają zarówno intensywne nawilżenie cery, jak i odżywienie, regenerację i oczyszczenie skóry poprzez pozbycie się zaskórników i redukcję rozszerzonych porów. Cera jest wyraźnie odmłodzona, można powiedzieć, że cechuje ją efekt "baby face", czyli miękkiej i gładkiej skóry. Zmarszczki ulegają spłyceniu, a cera zyskuje zdrowy koloryt. Ponieważ zabieg stymuluje mikrokrążenie wpływające na procesy metaboliczne skóry, widzimy także efekt liftingu i drenażu limfatycznego – mówi kosmetolog.

HydraFacial można wykonać na obszarze twarzy, szyi, dekoltu lub dłoni – po jego wykonaniu od razu wracamy do codziennych aktywności. Co ciekawe, jest to dobra metoda leczenia trądziku u nastolatek po 12. roku życia, a także odpowiedź na problemy cery wrażliwej. To również doskonały zabieg bankietowy – idealny przed ważną uroczystością. Jesteście gotowe, by poczuć się jak gwiazda czerwonego dywanu? Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie!

Artykuł sponsorowany Imperial Clinic

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.