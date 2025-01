Selena Gomez straciła 800 TYSIĘCY obserwujących na Instagramie!

Problemem dzisiejszych czasów jest to, że ludzie nie potrafią rozmawiać o trudnych tematach. Wystarczy że ktoś ma inne zdanie i już blok na mediach społecznościowych, koniec interakcji. Potem jedynym sposobem jaki znają na rozwiązywanie problemów są walki i pyskówki A tu trzeba omówić sprawę od początku do końca - imigrant imigrantowi nie równy, jeśli jeden przebywa legalnie, chce pracować, zdobywa kwalifikacje i się asymiluje to zupełnie inna sytuacjs niż ktoś kto przecisnął się zieloną granicą i sprzedaje narkotyki albo siedzi na zasiłkach. I ani jedna ani druga strona nie dotrze do tego punktu jeśli będzie tylko strona "proimigrancka" i "antyimigrancka".