Kim Kardashian opublikowała zdjęcie Melanii Trump. Straciła już ponad 100 TYSIĘCY FOLLOWERSÓW! "W końcu jest jasne, na kogo głosowała"

zgłoś do moderacji

To już nie wolno głosować na kogo się chce? Nie wolno mieć poglądów jakie się chce? Teraz trzeba się chwalić fotkami facetów ze swoimi facetami, a inne poglądy są hejtowane? W jaką stronę my idziemy? Nie wolno mówić głośno o tym, że jest się wierzącym, bo Cię wrzucają do wora jako pisiora. Pomyślmy trochę nad tym.