Skromny Tadeusz Rydzyk gorliwie apeluje o WIĘKSZE WPŁATY z powodu koronawirusa: "Grozi nam ZAMKNIĘCIE"

Tadeusz Rydzyk to bez wątpienia najbardziej przedsiębiorczy duchowny w naszym kraju. Choć katolicki biznesmen nie tylko otrzymuje wsparcie partii rządzącej, której przedstawiciele później chętnie wybierają się z wizytą do jego mediów, to może też liczyć na regularne wpłaty bezgranicznie ufających mu wiernych. Niestety w ostatnim czasie najwyraźniej pieniądze nie płyną do niego tak wartkim strumieniem jak kiedyś, bo nieustannie prosi o kolejne datki.