Skupiona Maja Bohosiewicz robi zdjęcia modelkom przed swoim butikiem. Bizneswoman pełną gębą?

Patrząc z dzisiejszej perspektywy to wszystkie kraje z bloku wschodniego były naprawdę ekologiczne w porównaniu z tym co się dzisiaj wyprawia jeśli chodzi o konsumpcję. Kiedyś taką torbę reklamówkę z zagranicy to się latami nosiło bo u nas nie było. Większość produktów wcale nie była pakowana we folię. Wszystko było świeże i odrazu sprzedane. Mięso i wędliny też były pakowane w szary papier. Warzywa i owoce albo w torebki z papieru albo odrazu do siatki. O ubraniach i butach nie wspomnę bo każdy kto dorastał w latach 80tych wie jak trzeba było wystać w kolejce coś ładnego. Teraz to się ma wrażenie że się człowiek topi w śmieciach. Te góry ciuchów w sklepach które nigdy nie zostaną wyprzedane bo za chwilę coś nowego się woli. I tak bez końca. Nie jestem żadną wielką ekolożką ale pamiętam inne czasy i dzisiaj wydają mi się pod niektórymi względami dużo rozsądniejsze