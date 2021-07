"Słowikowa" rozprawia na łamach tygodnika: "Mieszkam w wynajętym mieszkaniu. PRACUJĘ NA TRZECH ETATACH!"

Monika Banasiak , znana w celebryckim świecie jako była żona mafiozy Andrzeja "Słowika" Banasiaka, niestrudzenie walczy o status celebrytki. Do tej pory mogło się nawet wydawać, że Banasiak bardzo poważnie traktuje przede wszystkim swoją karierę muzyczną. W najnowszym wywiadzie dla magazynu Wprost zostało wyjaśnione, że jest to dla niej jedynie pewna forma zabawy.

Wiem, co umiem robić, a co niekoniecznie mi wychodzi. Śpiewanie nie jest mi pisane, nie mam głosu, nadrabiam scenicznie, to prawda , ale sądzę, że powinnam skupić się na pisaniu książek - przecież skończyłam klasę humanistyczną. Ja po prostu bawię się tą muzyką. Jeff Bezos chciał polecieć w kosmos, ja chciałam nagrać teledysk - tłumaczy Słowikowa, posługując się nie lada abstrakcyjnym porównaniem.

Miałam gigantyczne zobowiązania finansowe . Umówmy się, z marnej pensji pielęgniarki nie byłabym w stanie ich spłacić. Musiałam spłacić sąd i urząd skarbowy. Nie mieli mi czego zabrać, bo nie miałam nic. Ani samochodu, ani mieszkania. Zresztą do tej pory nie mam, mieszkam w wynajętym mieszkaniu. W pół roku, z ciężko zarobionych przeze mnie pieniędzy, oddałam 45 tysięcy złotych zobowiązań. Na szczęście pozamykałam wszelkie sprawy finansowe, dziś nie mam długów. Tyle, że żeby to osiągnąć, pracowałam i zresztą wciąż pracuję na trzech etatach .

Szczepię, robię wymazy, biorę dyżury w nocnej pomocy lekarskiej, a to naprawdę ciężkie 24-godzinne zmiany. (...) Pracowałam na oddziałach covidowych. Prawda jest taka, że w czasie pandemii pracowałam, gdzie mogłam. Zresztą tak robią wszystkie pielęgniarki. Mają etat w jednym miejscu i umowy zlecenia w innych placówkach, by w ogóle przeżyć . Mój syn studiuje na prywatnej uczelni, bardzo dobrze sobie radzi. Mam mamę na utrzymaniu, ma 85 lat, przeszła COVID-19, ma 1250 zł emerytury.

Vega to dla mnie żaden reżyser, nie lubię go, nie szanuję, wiem o nim dużo i mam prawo do takich ocen. Nie chciałam, by mówiono o mnie przez pryzmat Vegi. Ale, niestety, nie uniknęłam tego. Postać spuchniętej Anki, zresztą doskonale zagrana przez Katarzynę Warnke, inspirowana była fragmentami z mojego życia. Tyle, że zdeformowanymi specjalnie na potrzeby większej oglądalności filmu, oczywiście bez mojej konsultacji. Więc nie mam za co lubić i szanować Vegi.