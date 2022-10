"Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna zdradziła ZA DUŻO? Te słowa mogą oznaczać, że jej małżeństwo z Przemkiem PRZETRWAŁO

Roro 30 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Oglądałam najnowszy odcinek który jeszcze nie był emitowany w telewizji. Im dalej w las tym jest gorzej. Justyna zrobiła mężowi niespodziankę przyjeżdżając do niego dzień wcześniej bez zapowiedzi a chłopak prawie zaszedł na zawał. Widać było że nie ucieszył się z niespodzianki. Ona jest pełna sprzeczności: chce być samodzielna ale dobrze że on ma stałą pracę żeby wrazie czego mógł pomóc spłacić jej ZUS, chce miłości i uwagi ale kiedy on pomaga ubrać jej się w płaszcz odpycha go… coś z nią nie tak