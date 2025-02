Smartwatche AM:PM. Styl i funkcjonalność dla każdego

Smartwatche sportowe to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych fizycznie, które pragną monitorować swoje postępy i dbać o zdrowie. Wyposażone w liczne funkcje, takie jak pomiar tętna, licznik spalonych kalorii czy krokomierz, pozwalają na dokładne śledzenie aktywności. Jednak równie dobrze spełniają swoją funkcję na co dzień, przypominając o nawodnieniu czy monitorując bieżącą aktywność.

Dla niego i dla niej. Design i technologia w idealnej harmonii

Męskie smartwatche AM:PM to doskonały wybór dla tych, którzy poszukują zegarka łączącego sportowy charakter z nowoczesnymi funkcjami. Wytrzymała konstrukcja i dynamiczny design sprawiają, że modele te świetnie sprawdzają się zarówno podczas treningu, jak i na co dzień. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, monitorowaniu aktywności, tętna czy jakości snu, smartwatch może stać się niezastąpionym asystentem zdrowia i kondycji.

Z kolei damskie smartwatche AM:PM to połączenie nowoczesnej technologii z elegancką estetyką. Smukłe koperty, subtelne detale i modne kolory, takie jak różowe złoto czy srebro, czynią je stylowym dodatkiem do każdej stylizacji. Oprócz funkcji monitorujących zdrowie i aktywność, oferują także powiadomienia z telefonu oraz przypomnienia o ruchu, pomagając w organizacji dnia.

Dla najmłodszych. Bezpieczeństwo i frajda w jednym

Smartwatche dla dzieci marki AM:PM to więcej niż zegarek – to intuicyjny i bezpieczny gadżet, który daje poczucie komfortu zarówno najmłodszym, jak i ich rodzicom. Kolorowe wzory i lekkie konstrukcje sprawiają, że dzieci chętnie je noszą, a funkcje, takie jak choćby przypomnienie o ruchu, pomagają w codziennej organizacji i wspierają zdrowe nawyki. Dziecięce zegarki to także kolorowe tarcze, które można zmieniać, oraz atrakcyjne gry. Wiele modeli umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych, którą to funkcję doceniają zarówno dzieci, jak i rodzice.