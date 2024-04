Speszone Jennifer Aniston i Courteney Cox wychodzą z luksusowej restauracji po wspólnej kolacji (ZDJĘCIA)

Monia 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Do wszystkich co krytykuja: pamietajmy, ze to sa kobiety po 50-tce. Dla nikogo czas nie stoi w miejscu. Obie zachowaly piekne figury; Jennifer ma piekne stopy, sa elegancko ubrane stosownie do wieku i okazji. Spotkaly sie prywatnie, aby razem spokojnie i fajnie spedzic czas, bo pewnie cenia sa wspolna znajomosc czy nawet przyjazn; moze wypily kilka drinkow wiecej z tej okazji. Nagle wyskakuje banda paparazzi, ktora oslepijac fleszami wychodzace z restauracji kobiety, robi im zdjecia. Im bardziej niekorzystne beda te zdjecia, tym lepiej sie sprzedadza. Pytanie: jak Wy, ktorzy lub raczej ktore krytykuja, czulybyscie sie na miejscu tych obu pan?