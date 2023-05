Spotkanie na szczycie! Speszona Jessica Mercedes UCIEKA na lotnisku przed Caroline Derpienski (ZDJĘCIA)

Podróżujący, którzy w sobotni poranek zawitali na lotnisko Chopina w Warszawie, mogli być świadkami niezwykle zabawnego zjawiska. Otóż w sali odlotów doszło do spotkania dwóch osobistości polskiego show biznesu: weteranki Jessiki Mercedes i ambitnej nowicjuszki Caroline Derpienski . Starcie dwóch tak silnych charakterów nie mogło obejść się bez fajerwerków.

Relacjonująca podróż do Cannes za pośrednictwem Instagrama Derpienski zwietrzyła okazję do wylansowania się przy kimś bardziej znanym i, dogoniwszy pędzącą z bratem Jessikę, chwyciła za telefon i zaczęła nagrywać storiesy. Powstały filmik to komediowe złoto.