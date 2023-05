Caroline Derpienski w stroju kąpielowym za prawie 3 tysiące wygina się na różowym Ferrari (FOTO)

O Caroline Derpienski zrobiło się w ostatnim czasie głośno. Nie tylko zaszczyciła niedawno swoją osobą organizowany przez Pudelka event , ale też pokłóciła się z "Żoną Miami", Anetą Glam, którą nazwała "przechodzoną babcią" . Celebrytka zdaje się wykorzystywać swoje 5 minut najlepiej, jak potrafi , odwiedzając amerykańskie czerwone dywany i robiąc sobie odważne zdjęcia na Instagram. Ostatnio pochwaliła się artystycznym kadrem, na którym pozuje w żywiołowej pozie na masce Ferrari. Strój, który włożyła, nie należał do najtańszych.

Caroline Derpienski w drogocennym stroju. Ładny?

Caroline Derpienski włożyła do zdjęcia kostium kąpielowy francuskiej marki Balmain, za który trzeba zapłacić prawie 3 tysiące złotych. Czarny strój wysadzany błyszczącymi diamencikami podkreślił perfekcyjną sylwetkę modelki, aktorki i influencerki z Miami. Ale to nie jedyny luksusowy akcent w poście Derpienski. "Gwiazda" wykorzystała do fotki również ekskluzywne, różowe Ferrari, o maskę którego postanowiła się oprzeć.