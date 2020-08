Stęskniona Anna Lewandowska celebruje 32. urodziny Roberta: "Jesteś moim najlepszym przyjacielem. NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚCIĄ"

Pauli 31 min. temu zgłoś do moderacji 12 14 Odpowiedz

Skończcie z tym hejtem! Robert to nasz skarb narodowy!!!!! A Ania jako jego żona mogłaby nie robić nic i być kolejna WAGS, nie jest, nie spoczęła na laurach, walczy i bierze od życia czego chce... Myślę, że dużo w tym prawdy gdy Robert mówi, że jest jego inspiracją, dlatego właśnie ciągle prze do przodu. Kochamy Was! Robert gola!!!!