Anna Lewandowska w obszernym garniturze i staniku rozprawia z Joanną Krupą na planie "Top Model". "ALE SEXY MAMUŚKI" (ZDJĘCIA)

Nie da się nie zauważyć, że producenci robią teraz wszystko, co tylko w ich mocy, by utrzymać zainteresowanie wokół show i przyciągnąć przed telewizory kolejnych widzów. W tym celu na panel jurorski zapraszani są kolejni celebryci, którzy pomagają sędziom w podjęciu decyzji i przy okazji promują trącące myszką show w mediach społecznościowych. Ostatnio jednym z takich gości specjalnych była Julia Wieniawa, która na potrzeby programu wdała się nawet w "bójkę" z Krupą, tym samym w "żartobliwy" sposób nawiązując do rzekomego sporu modelki z Pisarek.