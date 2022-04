Stylizacja Julii Wieniawy z Elle Style Awards NIE ZACHWYCIŁA internautów. "COŚ POSZŁO NIE TAK" (ZDJĘCIA)

Nie od dziś wiadomo, że wyjątkowo ważnym elementem życia celebrytów jest uczestniczenie w branżowych imprezach. Idealną okazję do tego, by się wyszykować, a następnie zaprezentować na ściance, stanowił wtorkowy event kobiecego magazynu. Na Elle Style Awards nie zabrakło największych koneserek mody polskiego show biznesu.

Wśród zaproszonych gości była oczywiście Julia Wieniawa. 23-latka tradycyjnie postawiła na starannie dobraną stylizację. Tym razem padło na srebrno-czarny "look", na który składała się błyszcząca mini spódniczka, warte 5 tysięcy równie połyskujące szpilki oraz krótka czarna marynarka z kryształowymi zdobieniami na piersiach, której cena również oscyluje w granicach 5 tysięcy złotych.

O co chodzi z tym czymś pod biustem? ;

Co jedna to lepsza z tymi kreacjami. O co im chodzi z tymi łatkami na biuście?;