Stylowa Kinga Rusin wraca z zakupów i wgramala się prosto do porshe za 300 tysięcy złotych

Fani Kingi z pewnością zauważyli, że w ostatnim czasie dziennikarka zadziwiająco często melduje się w Warszawie. Ostatnio znów znalazła się "pod ostrzałem" paparazzi. Tym razem Rusin sfotografowano, gdy maszerowała na zakupy do delikatesów. Zdaje się, że gwiazda poczuła już wiosnę, gdyż tego dnia miała na sobie jedynie szerokie jeansy i brązowe polo, na które zarzuciła lekki biały płaszczyk. Codzienny "look" uzupełniła modnymi okularami, brązowymi botkami na wysokim obcasie i ulubioną torbą Celine. Zakończywszy mały shopping, Kinga wgramoliła się do swojego porshe za 300 tysięcy złotych i ruszyła w drogę.