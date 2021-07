Sukces Justyny Gradek: pojawiła się w RUMUŃSKIEJ TELEWIZJI! (WIDEO)

Wydziarany mięśniak oczywiście jest milionerem, ale jego reputacja pozostawia wiele do życzenia. Jak nieśmiało informuje rumuńska prasa, Bodi ma powiązania z mafią i był zamieszany w proceder handlu ludźmi. Te szokujące doniesienia najwyraźniej zupełnie nie przeszkadzają Justynce, która beztrosko pluskała się z Alexem na plaży.

Paparazzi uwiecznili nadmorskie igraszki Polki i Rumuna, a materiał, w którym celebrytka dokazuje w kusym bikini w panterkę, trafił do plotkarskiego programu telewizyjnego. Gradek jest zachwycona atencją i ewidentnie dopisuje jej dobry humor. Zadowolona celebrytka zrobiła nawet Q&A na Instagramie. Choć jej "odpowiedzi" ograniczały się głównie do strojenia min i wydymania obfitych ust na filmikach, to przyznała fanom, że "jest bardzo szczęśliwa".