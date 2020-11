"Świąteczna" Kylie Jenner wygina się nad basenem w ULTRA SKĄPYM BIKINI (FOTO)

Choć Kylie Jenner jest najmłodszą siostrą z klanu Kardashian/Jenner, to może pochwalić się największą fortuną z całej rodzinki. Celebrytka zbudowała prawdzie kosmetyczne imperium, które magazyn Forbes wycenił niedawno na niemal miliard dolarów! Pomimo osiągnięcia ogromnego sukcesu w branży beauty, 23-latka nie spoczywa na laurach i kontynuuje to, co w Calabasas nazywa się "ciężką pracą".