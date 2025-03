Swojscy księżna Kate i książę William dokazują na meczu rugby w Cardiff

Jestem lepszy. Kupiłem wrestling na konsolę. Nazywa się "WWE 2K25". Kosztował 319 PLN w wersji standardowej bez płyty. Gram tylko w wersje cyfrowe a nie płytowe. Dzięki temu zachowują wieczność. Co do gry, to świetna. Opowiada o więzach krwi wrestlerów (ich dziadkach, ojcach i nich samych). Nawet zobaczyłem syna RIKISHI i teraz wiem, że nazywają go SOLO. Można było zagrać dziadkiem Dwayne Johnsona i ojcem też. Amerykański wrestling, to poniekąd więzy krwi najbardziej utalentowanych . Wrestling to sztuka taka i precyzja, że rugby się kryje. Liczą się dosłownie każde centymetry aby nie zabić rywala na ringu czy poza nim. Niesamowite zdyscyplinowanie i zasłużone tytuły. W grze można tworzyć też walki mieszane z zawodniczkami jednocześnie. Walki mieszane po raz pierwszy w tego typu grze. Grafika trochę lepsza niż zeszłoroczna wersja gry, animacje też oraz sztuczna inteligencja przeciwników, która budzi podziw. Jestem pewien, że byliby bardziej zadowoleni niż siedzeniem na trybunach i uśmiechaniem się dla paparazzi.