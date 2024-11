Sylwia Grzeszczak hasa za rączkę z tajemniczym mężczyzną. Zapytano ją, czy to jej CHŁOPAK. "Gram na czas"

Jeszcze niedawno cały kraj rozwodził się nad rozstaniem Sylwii Grzeszczak i Libera . Wydaje się, że od tego czasu wiele się zmieniło, bo w życiu piosenkarki znów pojawił się ktoś wyjątkowy. Chodzi o Macieja Buzałę , który ostatnio często pojawia się w jej otoczeniu, jednak oboje wyraźnie unikają komentowania tego, co ich łączy.

Sylwia Grzeszczak w klipie z tajemniczym mężczyzną. Czy to jej partner?

W piątek premierę miał klip do nowego singla Grzeszczak, "Latawce" . W teledysku oprócz wokalistki pojawia się para tancerzy oraz tajemniczy jegomość, którego twarzy ostatecznie nie ujawniono. Sylwia hasa z nim za rączkę i opiera głowę o jego ramię, co wielu odebrało jako swoiste potwierdzenie, że znów jest zakochana.

Co prawda część internautów uznaje przekaz za oczywisty, a mężczyzną z klipu ma być ich zdaniem właśnie Buzała, ale zawsze najlepiej zapytać u źródła. Cykl promocyjny ruszył, więc Sylwia pojawiła się w Radiu ZET i tam właśnie dostała pytanie o tożsamość tajemniczego jegomościa. Wydaje się jednak, że konsekwentnie pozostawia to każdemu do własnej interpretacji.