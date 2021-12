Sylwia Grzeszczak zadaje szyku w finale "The Voice of Poland". Zainspirowała się zagraniczną gwiazdą? (ZDJĘCIA)

Już dawno żaden juror "The Voice od Poland" nie wywołał w sieci takiego szumu jak Sylwia Grzeszczak. Dołączeniem do jury muzycznego programu piosenkarka mogła zdobyć nowych fanów, a koniec końców zniechęciła do siebie widzów wyrzucaniem z drużyny ich kolejnych ulubieńców. Co gorsza, wokalistce trzeba było pisać kwestie na kartkach, a szefostwo jest ponoć zawiedzione jej brakiem charyzmy.