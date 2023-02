Sylwia Peretti MIAŻDŻY Magdę Gessler i "Kuchenne Rewolucje"! "Jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu"

Sylwia Peretti wzięła kilkanaście lat temu udział w "Kuchennych rewolucjach"

To było jedno z gorszych doświadczeń w moim życiu. Było to chyba 12 lat temu, więc troszkę czasu już minęło. Byłam młodą dziewczyną, która z byłym mężem zainwestowała naprawdę spore pieniądze w to, żeby w tą restaurację stworzyć, żeby działać w tej branży (...). Pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli poproszę panią Magdę o pomoc. No i bardzo się pomyliłam. Nie tylko w stosunku do niej, do programu, ale także do telewizji. Do tego, jak zostałam przedstawiona i co się później wydarzyło. To nie jest przecież tajemnicą, że rewolucja się nie udała - podkreśliła.