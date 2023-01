Rewolucja w życiu Sylwii Peretti: teraz chce być NATURALNA. Pokazała, jak rozpuszcza botoks (FOTO)

Sylwia Peretti wypłynęła na szerokie wody show biznesu dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" . Warto jednak wspomnieć, że nie był to jej telewizyjny debiut, gdyż w przeszłości była już uczestniczką "Kuchennych rewolucji" , gdzie zasięgała pomocy samej Magdy Gessler . Trzeba przyznać, że od tego czasu wyraźnie się zmieniła.

Sylwia Peretti już wywiązuje się z noworocznych postanowień. Teraz chce być naturalna

Choć Sylwia Peretti , jak na "królową życia" przystało, nie stroniła od medycyny estetycznej i wypełniaczy, to ostatnimi czasy zapragnęła życiowych zmian. Jakiś czas temu aspirująca celebrytka rozpuściła kwas w ustach i postanowiła zrezygnować ze sztucznych rzęs, wyraźnie walcząc o bardziej naturalny wygląd.

Okazuje się, że na tym wcale nie koniec zmian w wyglądzie Sylwii, a noworoczne postanowienie o tym, że przeznaczy styczeń na "naprawę i rekonstrukcję, żeby zrobić krok do przodu" , coraz wyraźniej staje się rzeczywistością.

Sylwia Peretti wróciła do gabinetu kosmetycznego. Tym razem miała inny cel

Po fakcie Sylwia przemówiła też do obserwujących i zapewniła, że teraz nie stawia już na wypełnioną, lecz na zadbaną skórę. Przy okazji pokazała, jak wygląda po zabiegu i wygląda na to, że to nie koniec zmian.