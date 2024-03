Sylwia Wysocka w asyście policji weszła do dawnego domu. Trzy lata temu została BRUTALNIE POBITA przez partnera (ZDJĘCIA)

Artur 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 49 Odpowiedz

Pytanie czy naprawdę ją pobił, czy babka to cwaniara która chciała pozbyć się męza z domu? Bo dzisiaj jako facet mogę zostać wyrzucony z własnego domu jeżeli moja partnerka zgłosi że ją np. pobiłem - nie musi mieć żadnych śladów, nie ważne czy w ogóle to zrobiłem czy nie, ale wystarczy jej oskarżenie, a ląduję na ulicy bez niczego. Tak że panowie zastanawiajcie się głęboko z kim się wiążecie. Bo nadchodzą chore czasy i jeśli traficie na harpię która będzie chciała was "urządzić" to możecie bardzo źle na tym wyjść.