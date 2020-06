Sylwia z "Love Island" chwali się odchudzoną sylwetką. Fani zaniepokojeni: "BUZIA SIĘ ZAPADA I TRACI KSZTAŁT"

l e w a k i 15 min. temu zgłoś do moderacji 92 11 Odpowiedz

“Szwadrony Trzaskowskiego”. Kogo i po co szkoli Warszawa? Ta informacja może wstrząsnąć sceną polityczną! Ratusz przeznaczył 3,6 mln złotych na instytucję kultury szkolącą anarchistów z „taktyki miejskiej/ulicznej gimnastyki”! Sprawa jest bardzo poważna. „Własność prywatna to kradzież. Własność wspólna to bogactwo”, „Taktyki miejskie/uliczna gimnastyka, czyli techniki działania grupowego”, „My jesteśmy kryzysem (Kapitału)” – to nie historyczne zapiski ze szkoleń bolszewików. To opis zajęć jakie miały miejsce w ramach Społecznej Szkoły Antykapitalizmu organizowanej przez Biennale Warszawa (formalnie instytucja kultury). Wszystko za miejskie pieniądze.