Szczęśliwa Anna Lewandowska ekscytuje się powrotem na siłownię (FOTO)

Anna Lewandowska jest ambasadorką dbania o siebie i rozsądnej aktywności fizycznej w ciąży, nie może więc dziwić, że problem zrzucania kilogramów po urodzeniu dziecka trenerki w dużym stopniu raczej nie dotyczy. Lewandowska po przyjściu na świat córki Klary szybko wróciła do idealnej figury i już sześć tygodni po porodzie chwaliła się idealnie płaskim brzuchem .

Sześciopak Lewandowskiej stał się wtedy nieoczekiwanie przedmiotem ogólnopolskiej debaty na temat tego, czy takie epatowanie idealną sylwetką nie wpływa źle na "zwykłe mamy", które mogą odczuć presję szybkiego powrotu do trenowania. Najwyraźniej Ania wyniosła lekcję z tej sytuacji, bo jeszcze przed narodzinami drugiej córki zapewniała tajemniczo, że nie wie, czy wróci do formy, ale nie jest to dla niej ważne w obliczu zostania mamą.