SZKOŁA PUDELKA: Gdyby celebryci byli nauczycielami

Jak co roku 1 września uczniowie powrócili do szkół. Ten rok szkolny będzie jednak wyjątkowy z powodu pandemii koronawirusa. Placówki mają obowiązek działać w reżimie sanitarnym, co oznacza m.in. regularne dezynfekowanie pomieszczeń czy ograniczenia w poruszaniu się dzieci po korytarzach. Dyrektorzy zadecydują, czy w trakcie przerwy uczniowie będą musieli nosić maseczki. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel będzie mógł zmierzyć dziecku temperaturę, a nawet odizolować je do czasu przyjazdu rodziców.