Taco Hemingway dopinguje protestujące kobiety: "Krzyczcie, maszerujcie, śpiewajcie, skandujcie"

Dr Janusz Rudziński wykonuje aborcje w Niemczech. Powiedział, jak to wygląda

Duma mnie rozpiera, gdy widzę, co się dzieje w Polsce. Mowa nie o rządzących rzecz jasna, ale o reakcji społeczeństwa na ostatnie wydarzenia. Głęboko wierzę, że za jakiś czas będziemy to wszystko wspominać jak jakiś bardzo długi, bardzo zły sen. Patrząc na nastroje społeczne, koniec jest już bliżej niż dalej. Bądźcie bezpieczni, miejcie oczy dookoła głowy, krzyczcie, maszerujcie, śpiewajcie, skandujcie. Przypomnijcie rządzącym, że patrzymy im na ręce - dopinguje. "Dziewczyny, społeczeństwo z wami” - tak chciałem napisać, ale nawet statystycznie rzecz biorąc, przecież to wy jesteście tym społeczeństwem. Kocham was wszystkich, Filip.