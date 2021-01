Taco Hemingway "otwiera się" na Instagramie: przyjaźń z Quebonafide i Natalią Szroeder, czułe chwile z Igą Lis...

Taco Hemingway od lat należy do grona najpopularniejszych polskich raperów i największych orędowników prywatności w branży. Choć jego związek z Igą Lis budzi ogromne emocje, to para jest wyjątkowo oszczędna w relacjach ze wspólnych eskapad i wyraźnie dba o to, aby pokazywać światu tylko to, co sama uzna za słuszne.