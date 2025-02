Tadeusz Drozda KARCI gwiazdy, które twierdzą, że ich emerytury są śmiechu warte. "IDIOTYZM. TO JEST AŻ WSTYD"

Celebryci i wszyscy którzy są zwolnieni z płacenia składek. Gdyby zamiast inwestowania w ZUS co oni całe życie uskuteczniają. Kupowali monetę uncjową złotą. To do czasu emerytury mieliby górę złota fizycznego w domu. I wymieniali by na gotówkę teraz. I oni to złoto zapewne mają tylko chcą wyłudzić choćby minimalna emeryturę z ZUS która im się absolutnie nie należy. Przepili swoją emeryturę. Przepali przećpali przehulali