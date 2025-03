Tak Baron mówił o ojcostwie przed rozstaniem z Kubicką. Teraz mu to wytykają: "Nie planowałem bycia ojcem. Sandra tego pragnęła"

A mnie się wydaje, że on po prostu nigdy nie miał chęci bycia ojcem, ale to też jest w porządku. Stało się, ponieważ sandra prosiła i wiedział że to jest jej marzenie. Pod mświadomie nigdy nie chciał się tak wiązać tylko żyć beztrosko. Ja sama jako matka nie miałam uczucia wiezi kilka miesięcy po urodzeniu, więc wydaje mi się że po prostu ściemnia mówiąc o wspaniałym uczuciu trzymania pierwszy raz dziecka. No ale w Polsce nie wypada mówić odmienne tego co się czuję, tylko w to co ludzie chcą usłyszeć.