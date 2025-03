Sandra Kubicka i Baron ROZWODZĄ SIĘ! "Złożyłam pozew"

Sandra Kubicka i Aleksander Baron rozwodzą się. W niedzielę celebrytka opublikowała za pośrednictwem Instagrama obszerne oświadczenie, w którym przekazała, że to koniec jej związku z muzykiem. Para zaczęła spotykać się w 2021 roku, a w kwietniu minionego roku wzięła ślub. Miesiąc po powiedzeniu sobie "tak" modelka i gitarzysta powitali na świecie pierwszą wspólną pociechę - syna Leonarda.

W grudniu 2024 roku złożyłam pozew o rozwód. Dlaczego go złożyłam, wiemy tylko my z Aleksandrem oraz nasi najbliżsi. Nie będę wchodzić publicznie w szczegóły tego, co dokładnie się wydarzyło, zachowam to dla sądu - zaznaczyła na początku oświadczenia Sandra.

Następnie wyznała, że razem z Baronem przez długi czas próbowali ratować małżeństwo.

Przez wiele miesięcy próbowaliśmy jeszcze się dogadać i nauczyć, jak podzielić opiekę nad dzieckiem. Ja też miałam momenty zawahania i chciałam jeszcze spróbować zawalczyć o to, by Leonard miał dwóch rodziców obok siebie w jednym domu. Niestety nie udało nam się porozumieć.

W komunikacie Kubicka napisała, że ważne jest dla niej, by ich wspólny syn miał kontakt z tatą.

Mimo że się rozstajemy na zawsze zostajemy wspólnie rodzicami Leonarda. Jeśli Aleksander będzie chciał mieć stały kontakt z synem, to oczywiście nie będę mu go utrudniać, tak jak nie robiłam tego do tej pory, wręcz odwrotnie, miesiącami walczyłam, aby chciał spędzać z nim czas - ujawniła, w dalszej części wpisu zaznaczając, że "niczego nie żałuje":

Mimo przykrych sytuacji chcę powiedzieć głośno, że niczego nie żałuję. Chciałam być mamą i byłam świadoma, że życie drastycznie się zmieni. Dzięki Aleksandrowi mam największy dar, jaki mogłam dostać od życia - naszego syna Leonarda - czytamy.

Wspomniała też o swojej niełatwej relacji z ojcem.

Wychowałam się bez ojca, a raczej ojca, który pojawiał się sporadycznie, gdy miał na to ochotę, dając mi nadzieję i tym samym krzywdząc mnie. Nie pozwolę, aby historia zatoczyła koło. Wiem, czego potrzeba takiemu dziecku i obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby Leoś był najszczęśliwszym dzieckiem - zapewniła.

Na koniec zwróciła się do obserwatorów.

Pamiętajcie, że to, co widzicie w social mediach to urywek życia. Każde z nas przechodzi przez to inaczej, na swój sposób i w swoim tempie. Proszę dla dobra naszego dziecka, abyście zachowali przykre komentarze dla siebie. Nasza rodzina się rozbiła i jest to wystarczająco bolesne dla nas i naszych bliskich - skwitowała.

