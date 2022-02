Sandra Kubicka otwiera się na temat trudnej relacji z ojcem: "MAŁO MNIE OBCHODZI JEGO LOS"

ktjk 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Kayah nie miała łatwego dzieciństwa. Piosenkarka po latach opowiedziała o tym, jak jej ojciec zostawił mamę dla innej kobiety.Okazuje się jednak, że ojciec Kayah nigdy nie widział córki występującej na scenie. „To było bardzo bolesne. Kayah o trudnej relacji z ojcem: „Twierdził, że jestem za brzydka, by być jego córką”- mowi Kayah. Kiedy Kayah była nastolatką jej ojciec odszedł od niej i jej mamy. Dla obydwu był to bardzo trudny moment. „Wyjechał za granicę i nie był w stanie powiedzieć mojej matce, że ma inną kobietę, że potrzebuje rozwodu. Tylko napisał do mnie list, że będę miała brata albo siostrę i żebym porozmawiała z mamą. A miałam wtedy 12 lat. Mama się o tym dowiedziała wcześniej od rodziców mojego ojca. Układałam wtedy książki, mama zeszła na dół do automatu telefonicznego zadzwonić do dziadków, wróciła, zamknęła drzwi, oparła się o nie i osunęła na ziemię i powiedziała: „Kasia, tata nas opuszcza”. Pamiętam, że ciśnienie mi skoczyło, policzki zaczęły mi pulsować. Odgrywałam przed mamą twardzielkę, rzuciłam: „Tak? To bardzo dobrze”. I zaczęłam kombinować, jak wyjść, bo czułam, że zaraz wybuchnę. Zapytałam mamę, czy mogę wyjść do przyjaciółki, która mieszkała dwa piętra wyżej. I te dwa piętra zajęły mi z godzinę, bo czołgałam się po schodach, rycząc. Największy obciach był, kiedy mama przyszła w końcu po mnie i mnie znalazła w takim stanie.”, powiedziała gwiazda w wywiadzie dla Wysokich Obcasów Extra.