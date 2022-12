Tak Czesław Michniewicz wyglądał 20 LAT TEMU. Bardzo się zmienił? (STARE ZDJĘCIA)

Poważniejsza przygoda z karierą klubową rozpoczęła się od trenowania Lecha Poznań, który znajdował się pod jego skrzydłami do 2006 roku. Później Michniewicz związał się z Zagłębiem Lubin, a w 2008 roku podpisał kontakt z Arką Gdynią. Później trenował jeszcze Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, Polonię Warszawę, Podbeskidzie Bielsko-Białą, Pogoń Szczecin i Legię Warszawę. W 2017 roku zajął stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21, a pięć lat później ogłoszono go selekcjonerem reprezentacji Polski.