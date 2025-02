Tak dorabia sobie Sylwia Madeńska. Oferuje kursy tańca za DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH. Skusicie się?

Sylwia Madeńska ma nowy pomysł na biznes

Najwyraźniej zwyciężczyni "Love Island" zamarzyło się stworzenie własnego tanecznego imperium . Co prawda do biznesmenek pokroju Ewy Chodakowskiej 36-latce jeszcze daleko, mimo to Sylwia nie daje za wygraną.

Póki co w ofercie Madeńskiej znajdziecie takie szkolenia, jak 7 Dni do Tańca Solo na Imprezie, Duet Dancing, Sensual Dance, Kusząca Bachata czy Latino Solo. Każdy z nich możecie aktualnie nabyć w okazyjnej cenie od 9 do 19 zł (wcześniej było to ponoć aż 549 zł), a w pakiecie znajdziecie ebook, kurs online, dietę oraz trening wideo w domu. Jak Sylwia zachęca potencjalnych uczniów do skorzystania z jej kursu?