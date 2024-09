Tak dziś wygląda Stachursky. Muzyk ma długie włosy! Internauci W SZOKU: "Nie poznałem"

Przyznam że zdecydowanie korzystniej wyglądał lata temu gdy był pełniejszy i trochę zbudowany .Gdy go zobaczyłam tak wychudzonego pomyślałam że chory . Co do włosów lepiej mu było w łysinie teraz mało że chudy to bardzo się postarzał .To zupełnie inny człowiek ale w sensie negatywnym. Może wszyscy zaczniemy karmić się słońcem to będziemy bogaczami.Nie wyobrażam sobie jak on to robił i po co bo przed wyglądał zdecydowanie lepiej. Ale to już kwestia gustu a o gustach się nie dyskutuje. Najważniejsze że on się z tym czuje dobrze