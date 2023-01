Stachursky jest żonaty od 30 LAT! Mało kto wie, jak wygląda jego żona (ZDJĘCIA)

Radas 50 min. temu zgłoś do moderacji 22 32 Odpowiedz

Wystarczy już zatrudniania bez ograniczeń obywateli z kraju U. w sytuacji gdy 2 miliony Polaków robi na Zachodzie. Konf.deracja to jedyna partia przeciwna robieniu tu raju dla obywateli z kraju U. PiS funduje z naszej kasy. A co! Niech mają! Tak ma być? Poprzyj Konf.derację na wyborach do Sejmu. To ważne. To nasz kraj a nie obywateli z kraju U. My mamy pierwszeństwo nie oni. My do Niemca a U tutaj? Co to ma być?!!! Pytam!!!!