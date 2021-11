Tak dziś wygląda Wojtek z "Rodziny zastępczej"! Co słychać u 26-letniego Michała Włodarczyka? (ZDJĘCIA)

cxz 30 min. temu zgłoś do moderacji 3 18 Odpowiedz

No, Fajny chłopak, No, Ta Wichta tam tez gra i od tamtej pory CISZA. Wepchneła sie do ADASIA i zaszalała. CWANIARA. I MUSZE POWIEDZEIĆ ZE TAK WCALE NIE JEST ZE MŁODA I MUSI SIE WYSZALEC ONA JUŻ MA 22 LAT LUDZIE SIE POZNAJA W LO. I SA DO KONCA ZE SOBA A ZE SWOIM MĘŻEM POZNAŁA na pierwszym roku LO i 50 lat jesteśmy i szczęsliwi. Ona wykorzystała GO. Chłopak zaradny pracowity a jej zachciało sie zmiany