Tak ewoluował styl Danuty Martyniuk. Żona Zenka jest miłośniczką znanych marek i drogich torebek. "To jest LOKATA pieniędzy" (ZDJĘCIA)

Wygląda na to, że dla Danuty Martyniuk utrata kilogramów ma szansę stać się bodźcem do modowych eksperymentów. Podczas niedawnej wizyty w studiu "Pytania na śniadanie" celebrytka postanowiła na przykład nieco zaszaleć z kolorem i wystąpiła w dopasowanym golfie oraz kurtce w kolorze soczystej limonki. Warto jednak pamiętać, że żona Zenka Martyniuka modą pasjonuje się nie od dziś. W 2020 w rozmowie z "Faktem" Danusia zdradziła, iż lubi dobrze wyglądać i ma słabość do luksusowych, w tym Prady, Burberry czy Chanel. W celu nabycia kolejnych markowych ciuszków i akcesoriów chętnie wyjeżdża zaś do USA czy Brukseli.