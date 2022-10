SZCZUPLUTKA Danuta Martyniuk wyjawia w "Pytaniu na Śniadanie" sekrety ulubionych zrazów Zenka! Rośnie nam nowa gwiazda telewizji? (ZDJĘCIA)

Danuta Martyniuk dała się do tej pory poznać szerszej publiczności głównie jako żona discopolowca i impulsywna obrończyni pogubionego syna Daniela. W ostatnich miesiącach o gospodyni z Podlasia coraz częściej mówi się jednak w nawiązaniu do spektakularnej metamorfozy, której się poddała. Wprowadzając do swej diety kilka prostych reguł, Danuta zdołała zrzucić aż 15 kilogramów. W niedzielny poranek widzowie TVP mieli okazję poznać Martyniukową od innej strony. Tym razem już bez męża wystąpiła przed kamerami Pytania na Śniadanie w roli kulinarnej ekspertki.