Danuta Martyniuk skromnie o utracie 15 KILOGRAMÓW: "Figurę i urodę zawdzięczam STYLOWI ŻYCIA"

W maju Zenek Martyniuk i jego krewka małżonka wybrali się na galę Osobowości i Sukcesy 2022, gdzie fotoreporterzy po raz pierwszy uwiecznili jej nową figurę. Danuta Martyniuk nie kryła radości z pozytywnych komentarzy i wyznała w "Pytaniu na śniadanie" , że schudła aż 15 kilogramów . Kluczem do sukcesu okazało się m.in. odstawienie słodyczy, do których miała ponoć wyraźną słabość.

Danuta Martyniuk zdradza, czemu zawdzięcza nową figurę

Ciągle słyszę pytania, co zrobiłam, by schudnąć - mówi "skromnie".

Jak schudła Danuta Martyniuk?

Ograniczyłam jedzenie (...), odstawiłam ziemniaki, pieczywo tylko ciemne, a przede wszystkim słodycze. Ja potrafiłam zjeść naprawdę masę słodyczy. Ciasta, czekolady... To było u mnie na porządku dziennym, że pochłaniałam to po prostu. Przypomniałam sobie kiedyś, jak dojeżdżałam do pracy z Bielska Podlaskiego (...), to ja potrafiłam zrobić jeszcze kilka ćwiczeń w domu i miałam czas na to. Także postawiłam na takie ćwiczenia z internetu, na brzuch - wyznała.